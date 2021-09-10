أخبار عاجلة

ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 -
"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك -
"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون -
غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«اللهم ثبت دموعي».. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

Print
«اللهم ثبت دموعي».. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها «اللهم ثبت دموعي».. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

لاقتراحات اماكن الخروج

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة، لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

كتبت إيمي سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام: «اللهم في يوم الجمعة ارحم أمي وأبي برحمتك الواسعة وآنس وحشتهم كما كان وجودهم في الدنيا أنسًا لنا».

أضافت إيمي: «اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا.. اللهم أنر قبورهم واغفر لهم وتخطى عنهم وأسقهم بفيض من جنتك، واجمعني بهم يا رب العالمين.. اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: «وجوه يومئذٍ مُسفرَة ضاحِكة مُستبشِرَة».

وتابعت: «اللهم ثبت دموعي وثبت صبري، وثبت يقيني.. اللهم في يوم الجمعة ارحم لمن لم يتبقى بيننا وبينهم إلا الدعاء.. اللهم أنِر قبر أمي وأبي بنور الجنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

هوكي الميدان بالزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الشمس ببطولة القاهرة

هوكي الميدان بالزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الشمس ببطولة القاهرة

القوات الجوية النيجيرية: ربما قتلنا وأصبنا مدنيين أثناء مطاردة مسلحين

القوات الجوية النيجيرية: ربما قتلنا وأصبنا مدنيين أثناء مطاردة مسلحين

التهرب الضريبى في الإسكندرية تحرر 16 محضرا لبضائع بقيمة 351 ألف جنيه

التهرب الضريبى في الإسكندرية تحرر 16 محضرا لبضائع بقيمة 351 ألف جنيه