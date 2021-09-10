«اللهم ثبت دموعي».. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

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وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة، لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

كتبت إيمي سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام: «اللهم في يوم الجمعة ارحم أمي وأبي برحمتك الواسعة وآنس وحشتهم كما كان وجودهم في الدنيا أنسًا لنا».

أضافت إيمي: «اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا.. اللهم أنر قبورهم واغفر لهم وتخطى عنهم وأسقهم بفيض من جنتك، واجمعني بهم يا رب العالمين.. اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: «وجوه يومئذٍ مُسفرَة ضاحِكة مُستبشِرَة».

وتابعت: «اللهم ثبت دموعي وثبت صبري، وثبت يقيني.. اللهم في يوم الجمعة ارحم لمن لم يتبقى بيننا وبينهم إلا الدعاء.. اللهم أنِر قبر أمي وأبي بنور الجنة».