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أمانة جدة: تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء البلدي عبر "بلدي"

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أمانة جدة: تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء البلدي عبر "بلدي" أمانة جدة: تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء البلدي عبر "بلدي"
مع ضرورة استكمال خطوات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية

أمانة جدة: تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء البلدي عبر

أعلنت أمانة محافظة جدة تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء البلدي عبر منصة "بلدي"؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين.

ويأتي التحديث الجديد من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة "بلدي" في حال عـدم تـوفر وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة "بلدي" من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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