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"ميسي" يحطّم رقم الأسطورة "بيليه".. البرازيل تتخطى عقبة بيرو بنجاح

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قاد الأرجنتين لفوز باهر على بوليفيا

أحرز ليونيل "ميسي" ثلاثة أهداف، ليقود الأرجنتين للفوز 3-0 على بوليفيا في تصفيات لكرة القدم فجر اليوم الجمعة، وتصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفاً متقدماً على "بيليه".

وافتتح "ميسي" التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية.

وهذه هي الثلاثية السابعة لـ"ميسي" مع الأرجنتين، وأصبح يتقدم بهدفين على "بيليه" في صدارة قائمة هدافي أمريكا الجنوبية.

وبها حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة البرازيلي "بيليه"، وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، حيث رفع رصيده إلى 79 هدفاً، مقابل 77 هدفاً للبرازيلي "بيليه".

وحققت البرازيل فوزها الثامن توالياً بتجاوزها عقبة بيرو 2-صفر في ريسيفي اليوم الجمعة ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث غاب عن "سيليساو" تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنكليزي، حرموا من السفر بسبب بروتوكولات لدى عدوتهم.

وتقدّمت البرازيل باكراً بهدف إيفرتون ريبيرو (15)، قبل إضافة نجمها "نيمار" الهدف الثاني، بعد أن تابع كرة قريبة من خط المرمى (40).

وبذلك عزز البرازيلي صدارته برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط عن الأرجنتين الثانية وأقرب الملاحقين، بينما تجمد رصيد المنتخب البيروفي عند 8 نقاط في المركز السابع.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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