«ميقاتي» يعلن حكومة جديدة في لبنان بـ«الدموع».. وجورج قرداحي وزيرا للإعلام

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أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون وقعا، الجمعة، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتم الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي وعضوية 24 وزيرا.

وتم الإعلان عن تعيين سعادة الشامي نائبا لرئيس الحكومة، التي تضم موريس سليم وزير للدفاع، بسّام المولوي وزيرا للداخلية، أمين سلام وزيرا للاقتصاد، فراس الأبيض وزيرا للصحة، ناصر ياسين وزيرا للبيئة، يوسف خليل وزيرا للمال، على حمية وزيرا للأشغال، عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة، مصطفى بيرم وزيرا للعمل، محمد مرتضى وزيرا للثقافة، جورج بوشكيان وزيرا للصناعة، عباس الحلبي وزيرا للتربية، عصام شرف الدين وزيرا لشؤون المهجرين.

كما تضم الحكومة كلا من: عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية، هنري خوري وزيرا للعدل، جورج قرداحي وزيرا للاعلام، وليد قرم وزيرا للاتصالات، هيكتور حجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، وليد فياض وزيرا للطاقة، وليد نصار وزيرا للسياحة، نجلا الرياشي وزيرا للتنمية الإدارية، وجورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة.

وقال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة، «وسأتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني».

وأضاف بعد اعلان الحكومة برئاسته من القصر الجمهوري: «بعد 13 شهرا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب اوجه التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات».

ووصف الوضع بـ«الاستثنائي»، «فالكبير والصغير والمقمط بالسرير يعرف الوضع الصعب»، معلنا «سنعمل كفريق واحد، يدا واحدة لنمنع الاحباط واليأس». وقال: «نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة أو فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور». ولفت إلى ان لبنان «في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذي لم يتركوه أبدا». وقال:«آمل ان ننهض بالحكومة ونوقف الانهيار الحاصل، ونعمل معا بيد واحدة لنعيد لبنان إلى عزه وازدهاره».

وأشار إلى انه «لن نترك ثانية، إلا سنوفرها ونستغلها لنتصل بالمؤسسات الدولية لتأمين الحاجات الاساسية للبنان»، وقال لا شيء كاملا، الكمال لله وحده.

وردا على سؤال، قال ميقاتي: نعمل مع أي كان، باستثناء اسرائيل طبعا، من أجل لبنان والمصلحة الوطنية.

ولم يتمكن ميقاتي من منع دموعه خلال الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد أكثر من عام قضاها لبنان بلا حكومة فاعلة فيما يتفاقم انهيار الوضع الاقتصادي والأمني والصحي والاجتماعي.

وفور الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة انخفض سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان عند متوسط 19 ألفاً و500 ليرة.