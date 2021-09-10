محافظ الشرقية يعلن افتتاح ٧ مشروعات بتكلفة ٦٢ مليون جنيه ضمن احتفالات العيد القومي

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاعي الصرف الصحي والابنية التعليمية، بمركز ومدينة أبوحماد بتكلفة 62 مليون جنيه، جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة، في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء- الأبنية التعليمية – الطرق- الشباب والرياضة – الطب البيطري» بتكلفة 2 مليار جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع صرف صحي السعدية بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي شنبارة الطنانات بتكلفة 10 مليون جنيه، وذلك حفاظا على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي امن وسليم للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال انشاء وتطوير 5 مدارس لإضافة 56 فصل مدرسي جديد وبتكلفة 32 مليون جنيه، شملت مدرسة ناظلة جعفر الثانوية بعدد 11 فصل، ومدرسة صلاح عبدالله جبارة للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بعدد 14 فصل، ومدرسة كفر أبوالنور للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل، ومدرسة المستشار سامي عبدالحليم للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.