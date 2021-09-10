★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ابراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه في الشرع يكره السهر عقب صلاة العشاء إلا عند الحاجة إلى العمل، مشيرًا إلى أن تحويل الليل إلى النهار أمر غير صحيح.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان أُمر أن ينتقي المحيط الذي يعيش به، مشيرًا إلى أنه لتوفير الحالة الإيمانية لابد وأن يتم توفير البيئة الحاضنة بمعنى مجالسة الأخيار، مؤكدًا أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا على مكارم الأخلاق.

وأوضح الدكتور إبراهيم رضا، خلال حديثه بقناة صدى البلد، أنه عندما قام بزيارة أمريكا كان في مخيلته أنه سيذهب إلى بلاد العُري ولكنه فوجئ أن الجميع يخرج للعمل من الخامسة صباحًا.

وتابع، أننا طمعنا في ليل الغرب وقاطعنا نهار الغرب، والصورة الذهنية عند العرب لدى الغرب هو السكر والسهر والعربدة، ولكن هذا أمر غير صحيح.