"الداخلية في أسبوع".. سقوط نصف مليون قرص مخدر وإيقاف تعليق القدوم من 3 دول

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جولة الوزير في قطر والعراق تتصدر وضبط مخالفي الإقامة والاحترازات يتواصل

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 27 محرم وحتى 3 صفر 1443هـ، الموافق 4 وحتى 10 سبتمبر 2021م، حيث أشارت إلى استقبال دولة رئيس وزراء جمهورية العراق للأمير عبدالعزيز بن سعود، حيث نقل الأمير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

وتضمّن الفيديو عقد جلسة مباحثات رسمية لوزير الداخلية مع وزير الداخلية بجمهورية العراق، حيث جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، كما التقى الأمير برئيس مجلس النواب بجمهورية العراق، ومستشار الأمن القومي بجمهورية العراق، وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.

وتضمن الفيديو زيارة الأمير عبدالعزيز بن سعود لمركز القيادة الوطني (Ncc) بدولة قطر الشقيقة، واطلاعه على تجهيزات المركز، واستماعه لشرح عن أبرز مهام المركز، والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

وأشار الفيديو إلى استقبال أمير دولة قطر للأمير عبدالعزيز بن سعود؛ حيث نقل وزير الداخلية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

ولفت الفيديو إلى عقد جلسة مباحثات رسمية بين الأمير عبدالعزيز بن سعود مع أخيه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

وأشار الفيديو إلى رعاية مدير عام الدفاع المدني حفل تخريج دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط رقم 50 وعددهم 132 متدرباً من الضباط والخريجين من مختلف التخصصات العلمية، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

كما أشار الفيديو إلى إحباط محاولة تهريب 451.807 أقراص إمفيتامين متجهة إلى المملكة عن طريق البحر قادمة من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتضمن الفيديو قرار إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لكل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء الماضي، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها، وذلك بناء على تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم.

وتضمن الفيديو إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت وبالتعاون مع حرس الحدود محاولة تهريب 233 كيلو جراماً من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة، كما أحبطت المديرية وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض تهريب 75.794 قرص إمفيتامين.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 16.638 مخالف، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 24/ 1/ 1443هـ.

وكشف المقطع عن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 109 مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة.

ولفت إلى رصد 23.280 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 21 وحتى 27/ 1/ 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 316.054 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمعدل 45.150 اتصالاً لكل يوم.