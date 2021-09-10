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تمكنت اجهزة الامن بالقاهرة من غعادة طفل لحضانة والدته بعد ان نشرت فيديو على مواقع التواصل تطالب فيه بتنفيذ حكم قضائى بعودة إبنها لحضانتها .

تم إخطار قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالقرار الصادر من النيابة العامة بشأن الإنتقال رفقة معاون تنفيذ المحكمة

لتنفيذ قرارها فى دعوى منازعة حضانة ، وتسليم الطفل - 3 سنوات لوالدته ربة منزل "القائمة بنشر مقطع الفيديو المشار إليه" ، وقد تعذر تنفيذ القرار المشار إليه لعدم تواجد الطفل رفقة والده بمحل سكنه.

باجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد الطفل وتبين أنه متواجد رفقة عمته

عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال رفقة معاون التنفيذ ، وتم تنفيذ القرار المشار إليه بتسليم الطفل لوالدته ، دون حدوث ثمة تداعيات

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن مطالبة إحدى السيدات بتنفيذ قرار تسليمها نجلها.