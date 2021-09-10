«محامين حلوان»: النقابة العامة تحملت كل تكاليف تجديد غرف أعضاء الفرعية

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أعلن جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان الفرعي، أن النقابة العامة هي من تحمل كافة المصروفات، والتكاليف، التي انفقت في تجديد أثاث، وحوائط غرف المحامين بالنقابة الفرعية، وذلك بإشراف كامل من مجلس نقابة محامين حلوان.

وأشار «الشخيبي» إلى إنه انطلاقا من وعد المجلس للمحامين أعضاء الجمعية العمومية بحلوان بتبني الشفافية في إدارة أموال النقابة، فأن الملف الخاص بالتجديدات، والموضح به كافة المصاريف التي أنفقت على الغرف، متاح للاطلاع عليه لدى أحمد أبوحنيش، أمين عام النقابة الفرعية، ولمدة أسبوع.

وتوجه نقيب الفرعية للجمعية العمومية بالشكر والعرفان لصبرهم خلال الفترة التي أغلقت فيها غرف المحامين بمحاكم حلوان، والمعادي، والبساتين، حتى الانتهاء من تجديدهم.

يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين قد افتتح مطلع الشهر الجاري، استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي.