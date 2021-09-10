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شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء من

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شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء من فيروس كورونا شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء من

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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، حالة إيجابية و6 حالات شفاء جديدة من المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 566 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء 6 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3176 حالة، مع وجود 226 حالة وفاة، و10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و34 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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