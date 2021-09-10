شمال سيناء تستعد لاستقبال موسم الشتاء والسيول

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تستعد شمال سيناء لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول المتوقعة، حيث تم وضع خطة لمواجهة السيول من خلال التعاون بين الجهات المعنية وعلي رأسها مديريات الري والزراعة ومجالس المدن.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تشكيل لجنة لمراجعة استعدادات المحافظة للسيول على مستوى مجالس المدن، والتأكيد على جاهزية المعدات والأجهزة الخاصة بالتعامل مع الامطار والسيول لمنع أية مخاطر قد تنتج عنها، بجانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن، علاوة على غرف العمليات بالمديريات المعنية، لتلقي أي بلاغات في هذا الخصوص.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، على مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وازالة كافة التعديات الواقعة في مسار مجرى الوادى المخصص لمياه السيول من زراعات، وأية معوقات أخرى قد تعيق سير المياه في حالة وقوع سيول، وكذا الاطمئنان على استعدادات مجلس المدينة وجاهزيته بالآلات والمعدات اللازمة للتعامل مع الحدث وقت سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول دون الاضرار بأية منشآت عامة أو خاصة، علاوة على الاطمئنان على جاهزية أماكن الايواء لاستقبال المواطنين في حالة وقوع سيول.