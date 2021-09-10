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فرنسا ترد الجميل.. 12 ألف أجنبي يحصلون على الجنسية مقابل التصدي لفيروس كورونا

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فرنسا ترد الجميل.. 12 ألف أجنبي يحصلون على الجنسية مقابل التصدي لفيروس كورونا فرنسا ترد الجميل.. 12 ألف أجنبي يحصلون على الجنسية مقابل التصدي لفيروس كورونا

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حصل أكثر من 12 ألف شخص أجنبي من العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة كوفيد-١٩ على الجنسية الفرنسية، وذلك تقديرا من الفرنسية للخدمات التي قدموها للبلاد خلال أزمة .

وقالت وكيلة وزارة الداخلية المسؤولة عن الجنسية مارلين شيايا، إن 16 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول جواز السفر الفرنسي العام الماضي بموجب برنامج خاص يسمح للعاملين في الخدمات الأساسية التقدم بعد قضائهم عامين في البلاد بدلا من الأعوام الخمسة المطلوبة، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس» اليوم.

وأضافت أن 12,012 من هؤلاء أصبحوا الآن مواطنين فرنسيين.

ولفتت شيايا إلى إن هؤلاء الذين عملوا في الصفوف الأمامية كانوا هناك لأجل الوطن، ومن الطبيعي أن يقوم الوطن ببادرة تجاههم.

ويعد عمال النظافة ومقدمو الرعاية المنزلية والمربيات من بين العاملين الآخرين المؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على الجنسية وفق هذا البرنامج.

المصرى اليوم

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