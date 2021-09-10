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صاحب شركة يتاجر فى النقد الاجنبى

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صاحب شركة يتاجر فى النقد الاجنبى صاحب شركة يتاجر فى النقد الاجنبى

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط احد الاشخاص تبين انه صاحب شركة للإستيراد والتصدير يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

أمكن ضبطه بالشركة وبصحبته أحد الأشخاص ، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى).

المصرى اليوم

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