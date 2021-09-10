تصفيات مونديال قطر: «هاتريك» ميسي يقوده لتخطي بيليه ورقم قياسي للبرازيل

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اختتمت مساء اليوم مباريات المرحلة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت هذه المرحلة تفوقًا كاسحًا لأصحاب الأرض في جميع المباريات ال5.

منتخب باراجواي استهل مباريات المرحلة بكسره سلسلته السلبية وفوزه على منتخب فنزويلا بنتيجة 2-1، لينهي رجال المدرب إدورادو بريزو سلسلة سلبية شهدت فشل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بجميع مبارياته ال6 الأخيرة على ملعبه.

افتتح هيكتور مارتينيز التقدم لأصحاب الأرض، وضاعف كاكو تقدم منتخب باراجواي، وسجل خون تشانسيلور هدفًا شرفيًا للضيوف في الدقيقة 90.

منتخب بارجواي ارتفع رصيده إلى 11 نقطة، لكنه استمر في المركزالسادس، في حين استمر منتخب فنزويلا في تذيل ترتيب التصفيات مع تجمد رصيده عند4 نقاط.

منتخب أوروجواي حقق فوزًا قاتلًا على منتخب الإكوادور بنتيجة 1-0، وبفضل هدف في الدقيقة 92 عن طريق جاستون بيريرو.

الفوز جعل منتخب أوروجواي يتقدم للمركز الثالث (برصيد 15 نقطة) على حساب منتخب الإكوادور الذي تراجع للمركز الرابع (برصيد 13 نقطة).

وفي كولومبيا، استمرت نتائج منتخب تشيلي السيئة مع فوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

ومنح ميجيل بورخا التقدم لأصحاب الأرض بتسجيله هدفين في الشوط الأول، لكن جان مينسيس قلص الفارق لهدف بتسجيله هدف الضيوف الوحيد.

وقبل نهاية المباراة بـ ربع ساعة، سجل المتألق لويس دياز الهدف الثالث للمنتخب الكولومبي، ليستمر أصحاب الأرض في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، في حين يتقدم رصيد منتخب تشيلي عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي الأرجنتين، لمع ليونيل ميسي بشكل معتاد في فوز منتخب بلاده بنتيجة 3-0 على بوليفا.

وسجل ميسي جميع أهداف منتخب التانجو «هاتريك»، ليقودهم لتحقيق الفوز الخامس في التصفيات، ويستمر المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، في حين يستمر المنتخب البوليفي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وسجل ميسي «الهاتريك» رقم 7 له مع المنتخب الأرجنتيني، وهو الثاني له في التصفيات، والأول له في الأراضي الأرجنتينية في هذه المسابقة.

ورفع ميسي رصيد أهدافه إلى 79 ليتخطى الأسطورة البرازيلي، بيليه (77)، ويصبح الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية.

وجاء ختام الجولة من البرازيل، حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-0 على منتخب بيرو بفضل هدفي إيفرتون ريبيرو ونيمار.

منتخب السيليساو استمر في قمة ترتيب التصفيات برصيد 24 نقطة، في حين استقر منتخب بيرو في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

منتخب البرازيل حقق رقمين قياسيين بفوزه الأخير، فأصبح أول منتخب في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الذي يفوز بجميع مبارياته ال9 الأخيرة على ملعبه، كذلك أول منتخب في تاريخ التصفيات الذي لا يستقبل هدف في 6 مباريات متتالية من التصفيات.