أمطار مفاجاة تضرب أجزاء من الإسكندرية والساحل الشمالي (صور وفيديو)

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تعرضت مناطق متفرقة من الإسكندرية واجزاء من الساحل الشمالى، صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وغيوم، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

وشهدت شوارع المدينة الساحلية سيولة مرورية، ولم تتلقى غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات تفيد تراكم لمياه الأمطار، إذ لم تستدعي كمية الأمطار المتساقطة أي تدخل من شركة الصرف الصحي حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن دون تأثير للأمطار.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم – مطروح – العلمين»، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة «30% تقريبًا».

أمطار مفاجاة تضرب أجزاء من الإسكندرية والساحل الشمالى- صور

أمطار مفاجاة تضرب أجزاء من الإسكندرية والساحل الشمالى- صور

أمطار مفاجاة تضرب أجزاء من الإسكندرية والساحل الشمالى- صور

أمطار مفاجاة تضرب أجزاء من الإسكندرية والساحل الشمالى- صور

أمطار مفاجاة تضرب أجزاء من الإسكندرية والساحل الشمالى- صور