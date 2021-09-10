«عطية» للمحامين الجدد: من يبع موكله يبيع استقلاله وشرفه

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أعلنت نقابة المحامين، عن ترأس رجائي عطية، نقيب المحامين، لجلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك بمقر النقابة العامة، بحضور مجدي سخي، وكيل النقابة، ومحمد الكسار، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، أعضاء مجلس النقابة العامة، وسميح خريس، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، من الأردن.

وقال «عطية» للمحامين الجدد: «نحن طلاب معرفة مهما كبرنا في المحاماة، فكل يوم نتعلم، وإعادة قراءة النصوص تحقق إفادة، وتفتح مغاليق الأمور، وأمامكم مشوار طويل في المحاماة ويجب أن تستوعبوا كل كلمة في القسم».

وشرح نقيب المحامين معنى كلمة الاستقلال المذكورة في قسم المحاماة في «وأن نمارس المحاماة بالاستقلال»، قائلا: «إن المحامي يعمل في إطار أو حقل أو مناخ أو محيط مع من علموه من الأساتذة، ويحتاج من وقت لآخر إلى العودة إلى مراجعهم، لكن لا يسمح لهذا الأستاذ أن يطلب إليه أمرا يحرف فيه قيامه بواجبه في ممارسته المحاماة، فهذا أحد معاني الاستقلال، فمن الممكن أن يقف المحامين أمام بعضهم البعض في المحاكم لكن لا يتأثرون بذلك حتى لو كانوا إخوة، فمن يبع موكله يبيع استقلاله وشرفه».

وتابع: «من يشعر بالاستقلال لا يسمح لأحد بأن يتدخل في عمله ولا أن يملى عليه شيئًا، وكتبت في مقال منذ عدة سنوات لا رئاسة لهيئة الدفاع في أي قضية».