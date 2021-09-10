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مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي السبت 11- 9 2021 بث مباشر (لحظة بحلظة)

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مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي السبت 11- 9 2021 بث مباشر (لحظة بحلظة) مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي السبت 11- 9 2021 بث مباشر (لحظة بحلظة)

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الدوري الإنجليزي يعود من جديد بعد فترة التوقف الدولي، السبت 11- 9 -2021 لتنطلق 8 مباريات من العيار الثقيل، تبدأ بمواجهة كريستال بالاس بنظيره توتنهام عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات – دبي.

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مشاهدة مباراة كريستال بالاس ضد توتنهام بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مباراة الأرسنال ضد نوريتش سيتي بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر الآن اضغط هنا

وتنطلق 6 مباريات من العيار الثقيل عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الإمارات، ويواجه الأرسنال نظيره نوريتش سيتي، وفي لقاء آخر يواجه ليستر سيتي منافسه مانشستر سيتي، ويأتي اللقاء المرتقب والمنتظر لكثير من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد في الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر.

وتأتي مواجهة أخرى هامة في الدوري الإنجليزي 11 – 9 -2021، عندما يلتقى ساثهامبتون مع فريق وست هام يونايتد، ثم واتفورد يلتقى وولفرهامبتون، ثم برينتفورد يواجه برايتون.

وفي المواجهة الأخيرة لمباريا السبت 11 – 9 -2021، تنطلق مباراة من العيار الثقيل أيضا في الدوري الإنجليزي، 2021 – 2022، عندما يواجه تشيلسي نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوف النجم المصري الأهلاوي، محمود حسن تريزيجيه عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

المصرى اليوم

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