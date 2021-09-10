وزير النقل: عوائد الموانئ البحرية تعود إيجابياً على الاقتصاد القومي

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عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إجتماعا موسعاً على مدار 4 ساعات مع العاملين بهيئة ميناء دمياط، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للإرتقاء بالعنصر البشري في كافة قطاعات النقل.

في بداية اللقاء أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة النقل على خلق بيئة عمل مناسبة للعمال في كافة القطاعات بما يعود إيجابيا على إنتاجية العمل بالميناء مشيراً إلى ضرورة تكثيف كافة الأعمال في كافة المشروعات الجاري تنفيذها، مثل تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر وأعمال رفع كفاءة وتطوير حاجز الأمواج الشرقي للميناء ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد، مضيفا أنه لابد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة وأن يتم تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يؤدي كل موظف المهام الخاصة بأعمال وظيفته وفقاً للتوصيف الوظيفي الخاص به وان يتم الالتزام بمواعيد العمل، مشيراً إلى أهمية الادارات المختلفة بالميناء في خدمة حركة الصادر والوارد بالميناء وخدمة المواطنين، لافتاً إلى اهمية إدارات الموارد البشرية HR والإدارة القانونية والمالية في خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحقيق المساواة والعدل بينهم مع ضرورة تشجيع الشباب لتولي المناصب القيادية بالميناء وان يتم توفير رعاية طبية متميزة لكافة العاملين، وأن يتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الميناء وكافة العاملين.

ولفت الوزير إلى أن عوائد الموانئ البحرية التي هي ملك للشعب تعود إيجابياً على الاقتصاد القومي وعلى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في شتى المجالات لخدمة المواطنين مثل مشروعات الطرق والكباري والكهرباء والإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية مؤكداً على أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة وان يكون عملهما وفقا للأطر القانونية المحددة لافتا إلى ان الحافز لمن يستحق وانه لاتهاون مع المخطئ والمتهاون وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب الذي يتم تنفيذه في كافة قطاعات وزارة النقل.

كما استمع وزير النقل خلال الاجتماع الموسع إلى عدد كبير من العامين وذلك فيما يتعلق ببعض المقترحات والتحديات الخاصة بالعمل والخاصة بلائحة الميناء وعمل القطاعات المختلفة به حيث وجه الوزير بتشكيل لجان مختلفة لبحث كافة المقترحات والتعليقات الخاصة بآلية العمل بالميناء لتنفيذ مايفيد العمل منها وما يعود إيجابيا على حركة الصادر والوارد وعلى خلق بيئة عمل مناسبة وعلى دفع العمل بكافة المشروعات.