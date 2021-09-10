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ضبط 54 قطعة اثار فى اسيوط

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ضبط 54 قطعة اثار فى اسيوط ضبط 54 قطعة اثار فى اسيوط

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تمكن قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط التابع لقطاع السياحة والآثار بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

بالفحص تبين وجود حفرة داخل غرفة بالطابق الأرضى تنتهى بسرداب ، وتم ضبط أدوات الحفر ، وكذا ضبط 54 قطعة يشتبه فى أثريتها وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر اليونانى والرومانى والفرعونى ، وبمواجهته إعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة .

المصرى اليوم

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