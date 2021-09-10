موظفة في دعوى خلع: «قفشته مع رجل في غرفة نومي» (التفاصيل)

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شهدت محكمة الأسرة، واقعة جديدة، اقشعرت منها الأبدان، جاءت تفاصيل الواقعة في دعوى أقامتها موظفة ضد زوجها، تطلب فيها الخلع، وكانت تفاصيلها مؤلمه للمدعية، بعد ما كشفت لها الصدفة أن زوجها شخص غير سوى، ويمارس أفعال نهت عنها الأديان السماوية والأعراف والتقاليد .

جوزى طلع شاذا

وقفت المدعية أمام المحكمة وقالت للقاضي «أنا زوجي حنين ويلبى كافة متطلبات المنزل، والحق طفليه بافضل المدارس، وكان لايحرمني من شيء، لكن مستحيل أعيش معه لكونه شخص غير سوى، يرتكب أفعال نهت عنها الأديان السماوية وخالفت جميع الأعراف والعادات والتقاليد هذا الزوج طلع شاذ جنسيا»

الصدفة

صمتت المدعية لحظات وقالت «الصدفة كشفت عن شذوذه، أنا موظفة أتوجه إلى عملي يوميا في الثامنة ونصف صباحا وأرجع إلى المنزل مسرعة في الثالثة عصرا، من أجل إعداد الغداء لزوجى وأولادى، من كثرة الإرهاق في العمل وشغل المنزل كانت هناك أمور وأفعال تصدر منه تمر عليه مرور الكرام دون معاتبته، ومن بين هذه الأفعال عثورى أكثر من مرة خلال تنظيف غرفة النوم على ملابس داخلية»بوكسر«خلف التسريحة واسفل السرير لاتخصه، وعندما سألته كان رده ومبرراته جاهزة، من بين الردود سقوط مياة عليه وهو عند صديقه جعلته يأخذ منه بعض الملابس، لم أتخيل لحظة أن زوجى شاذ رغم ان علاقته الزوجية معى كانت عنيفه، تغاضيت عن أشياء كثيرة» .

رسائل الموبايل

وتابعت في إحدى المرات طلب منى زوجى توصيل هاتفه المحمول بالشاحن الكهربائى، وخلال وضعه كان تاركا الواتساب مفتوح ووردت رساله من رجل بها ألفاظ اباحية وبفتح الشات على الواتساب كانت الصدمة، تبين لى بان زوجى يحضر رجال شواذ تعرف عليهم عن طريق الانترنت في أوقات عملى، ويمارس شذوذه في غرفه نومى «

المواجهة

وذكرت واجهت زوجي بالرسائل الصادرة والواردة على هاتفه المحمول، إلا أنه أسرع ومسحها قبل حصولى على نسخة منها وظل يوهمنى بان هذه الرسائل على الانترنت فتح موقع بالصدفة فيه شات، وأبلغت أهلها الذين عاتبوه على أفعاله لكنه تمكن من اقناعهم بانه شخص طبيعى وانه ماتقوله زوجته أوهام .

واستكملت حديثها «مر شهرين على الواقعة وتدخل الأقارب الذين اعادونى إلى مسكن الزوجية ،لكن شعورى واحساسى ناحيته يؤكد صحة كلامى، توجهت إلى العمل في مواعيدى وتعمدت في إحدى المرات الإستاذان قبل مواعيد العمل وتوجهت إلى المنزل وكانت المفاجاة أجد رجل عاريا في غرفة نومى .

وقالت صرخت بأعلى صوت وخرجت مسرعة إلى منزل اهلى الذي يقع بالقرب من منزلى ليحضر والدى ويواجهه وظهر عليها حالة من الارتباك والتوتر واعترافه أمام والدى بجريمته وانه سوف يكف عن ذلك، تركت مسكن الزوجية واخذت متعلقاتى الشخصية وملابسى أنا وطفليه الذين يجلسون مع والدتى خلال توجهى للعمل، وطلبت منه الطلاق إلا إنه رفض ،ظاقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الاسرة إلا أننى لم استطيع اثبات الضرر الواقع عليه لكونى زوجى شاذ ايجابى ولم يتمكن الطب الشرعى من اثبات شذوذه، ورفضت المحكمة الدعوى، مما جعلنى أقيم دعوى خلع لاستحالة العشرة معه.

وأضافت بانها تزوجت منذ 10 سنوات من شخص يعمل في إحدى شركات المقاولات، وأنجبت منه طفلين «9سنوات» و«7 سنوات» وكانت حياتنا يسودها الهدوء والاستقرار.