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حبس عاطلين فى اتهامهما بحيازة بحيازة102 طربة حشيش بالتبين

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حبس عاطلين فى اتهامهما بحيازة بحيازة102 طربة حشيش بالتبين حبس عاطلين فى اتهامهما بحيازة بحيازة102 طربة حشيش بالتبين

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قررت النيابة حبس عاطلين 4أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما تهمه الاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة التبين .

البداية كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين برئاسةالمقدم محمد ملش من القبض على عاطلين بحوزتهما 102 طلبه حشيش مخدر تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واحاله المتهمين والاحراز الى النيابة التى قررت حبسهما 4أيام على ذمة التحقيقات واحالة المضبوطات لفحصها .فاطمة اب

البداية كانت أثناء مرور الرائد مصطفى عبد المعبود ،لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين تنفيذا لتعليمات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة انتبه فى سيارة ملاكى كان يقودها شخصان ظهر عليهما حالة من الارتباك الى ان القوة الأمنية تمكنت من مطاردتها وإلقاء القبض على المتهمين وبتفتيش السيارة حولتها عثر بداخلها على شنطة كبيرة الحجم تحوى 102 طربة حشيش تزن 10كيلو جرام من الحشيش المخدر

المصرى اليوم

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