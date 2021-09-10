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وزيرة التجارة عن العربى : فقدنا أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية

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وزيرة التجارة عن العربى : فقدنا أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية وزيرة التجارة عن العربى : فقدنا أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية

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نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المغفور له بإذن الله محمود العربى رجل الصناعة ورئيس مجلس ادارة مجموعة العربى والذي توفى إلى رحمه الله عز وجل اليوم.

وقالت الوزيرة إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية حيث أسس واحدة من أهم القلاع الصناعية والتى ساهمت في رفع اسم عاليا في كافة الاسواق العالمية، وقد شغل الفقيد العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لجميع رجال الصناعة ولأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعيةً المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

المصرى اليوم

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