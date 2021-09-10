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عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة.. ومصر تشهد تجربة فريدة (صور وفيديو)

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عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة.. ومصر تشهد تجربة فريدة (صور وفيديو) عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة.. ومصر تشهد تجربة فريدة (صور وفيديو)

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أكد مشاركون في المؤتمر العلمى الدولى التاسع عشر والذي نظمته كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، بعنوان «دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة»، ويختتم أعماله اليوم الجمعة، بمقر الكلية، أن بها عقارات غير مسجلة بقيمة 2.4 تريليون جنيه، مطالبين بضرورة تدريس الجمهورية الجديدة التي بدأت مع 30 يونيو 2013 كتجربة فريدة من نوعها.

وطالب الكاتب الصحفي والمفكر الاستراتيجي الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، الجامعات المصرية بضرورة تدريس تجربة الجمهورية الجديدة والتي بدأت من 30 يونيو 2013 لطلاب الجامعات.

وقال إن مصر تشهد تجربة فريدة من نوعها لنقل الدولة المصرية من دولة فقيرة إلى دولة في وضع افضل، وفي التحول من الفقر إلى دولة الثورة وكذلك الاتجاه إلى البحر بدلاً من الحياة على نهر النيل، بإنشاء 14 مدينة جديدة من العلمين إلى الأقصر الجديدة وكذلك التركيز على نقطة الطلب أكثر من العرض لندرس ماذا يريد الإنسان المصري.

وأوضح «سعيد»، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر، أن الثورة الرقمية قد استخدمتها مصر خاصة مع البطاقات التموينية والتي كان يحصل على منتجاتها 65 مليون مصري وتم تخفيض هذا العدد بفضل الرقمنة الحديثة التي أتاحت إلغاء الملايين ممن لا يستحقون الحصول على الدعم التموينى من القادرين والأغنياء.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، إن الجامعة تتجه إلى ما يسمى بالجامعة الذكية المرتبطة بفكر الحوكمة المستدامة ذات التنافسية العالمية، وكذلك إلى التوسع في فتح فروع جديدة لها في ليبيا وماليزيا بعد ما انشئ فرعي جنوب السودان وتشاد والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، وتشجيع مبادرات تطوير أفكار الشباب والطلاب باقتصاد المعرفة والتوسع في تطبيق جراجات التكنولوجيا وحضانات ريادة الأعمال وتوفير مناخ مناسب لطلاب جامعة الاسكندرية لتنفيذ أفكارهم الجديدة وتسويقها عبر قنوات جديدة بالجامعة.

وأضاف أننا نشجع الأبحاث العلمية لأساتذة جامعة الاسكندرية إلى براءات اختراع وتوسيقها للشركات ومنظمات الأعمال طبقا لقانون 23 وكذلك الاستمرار في التشارك وتبادل الخبرات مع العديد من الجامعات العالمية مثل نورث كارولينا والاباما وغيرهم في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن جامعة الاسكندريه، تضع ضمن خطتها الإستراتيجية دعم الابتكار والمعرفة، للتحول إلى جامعة ذكية، محوكمة، ومستدامة، وذات تنافسية عالمية، موضحاً أن الجامعة تستند على هذه الدعائم التي تتوافق مع رؤية الدولة 2030، للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، وأنها تسعى لأن تكون نواة لاقتصاد المعرفة كجزء من الدولة.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين من خلال 8 جلسات بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء السابقين ونواب مجلس الشيوخ، والشورى، وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذيين، واتحاد الغرف العربية، ونخبة من قادة الفكر ،والاقتصاد، والإعلام، واساتذة الجامعات، والخبراء الاستراتيجيين، قضايا الأبتكار، والمعرفة، والرقمنة، ودورهم في تغير الحياة الاقتصادية، والتعليمية، والمؤسسية للاقتصاد والمجتمع والواقع المصري.

الدكتور عبدالمنعم سعيد خلال مشاركته في المؤتمر:

عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة .. ومصر تشهد تجربة فريدة للانتقال من دولة فقيرة الي بلد بوضع افضل والاتجاه من النهر الى البحر (صور وفيديو)

المصرى اليوم

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