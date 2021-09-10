أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

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كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مرتقباً على المستوى الرياضي محلياً وعالمياً حيث أوفى بوعوده من اثارة وتشويق نظير كثرة الفعاليات والمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب التي أقيمت خلاله من تصفيات كأس العالم في كافة أنحاء القارات، إلى تواتر الأحداث والمشاكل التي تعصف بنادي تركتور قبل لقائه المنتظر مع النصر السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى انسحاب اليابان من استضافة كأس العالم للأندية.

ففي الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على شقيقه العماني المشهد في المملكة كون هذا الانتصار منح الأخضر ثلاث نقاط ثمينة وضعته على الطريق الصحيح نحو مونديال قطر ، كما أن اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية لم يقل عنه أهمية وحصل على الكثير من الاهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية .

أما في الشأن العالمي كان خبر إيقاف مباراة كلاسيكو الأرض ببين البرازيل والأرجنتين محور أحاديث الصحافة العالمية ‘إلى جانب الانقلاب العسكري في غينيا والذي أجل مباراتها مع المغرب في تصفيات كأس العالم.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

إليكم أبرز الأحداث

المنتخب السعودي يتغلب على نظيره العماني في تصفيات كأس العالم

https://sabq.org/TnbK6F

اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية

https://sabq.org/4s3kyS

متوسط ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف يغادر لإسبانيا للاطمئنان على إصابته

https://sabq.org/qYm4dX

النصر يعلن قائمته الآسيوية

https://sabq.org/nTtWRr

تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية

https://sabq.org/rZP637

السعودية قريبة من استضافة كأس العالم للأندية

https://sabq.org/WqPmFC

إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

https://sabq.org/68tjJ7

تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

https://sabq.org/FDxQdp

الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية على أندية دوري الدرجة الأولى

https://sabq.org/ctpjS3

تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي

https://sabq.org/RwQcpS

تراكتور يعلن استقالة مدربه

https://sabq.org/43ds7D

وزير الرياضة يستقبل البطل الأولمبي "القرشي"

https://sabq.org/r6wxH2

فهد الهريفي ينفي علاقة بتعاقد "النصر" مع المدرب البرازيلي "مانو مينزيس

https://sabq.org/k2pcMQ

تعين البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب مصر

https://sabq.org/gxw4HC

إطلاق نسخة جديدة من البطولة الكريكيت في كافة أنحاء المدن الرئيسية في المملكة

https://sabq.org/Bh9j6r

أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا

https://sabq.org/NB57pb

منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان

https://sabq.org/XcSFhG

الفارس السعودي خالد المبطي يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا

https://sabq.org/YNC7JQ

كاراتيه الأخضر للسيدات يتوج ببرونزية البريميرليج للكاتا

https://sabq.org/VLS35m

الهجن السعودية تسيطر على جائزة سيف ولي العهد للنقاط

https://sabq.org/ps684q

منتخب الأردن للسيدات يتوج بكأس العرب

https://sabq.org/nB97hs