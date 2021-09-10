بشري سارة للخريجين.. وزارة الرياضة تنظم برنامج ريادة الأعمال لحديثي التخرج

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تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ” الإدارة العامة لتدريب الشباب”، بالتعاون مع شركة تيسن كروب للحلول الصناعية – مصر، برنامج ريادة الأعمال للمهندسين حديثي التخرج، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزراه وشركه تيسن.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل شباب الخرجين من كليات الهندسة بمختلف التخصصات لسوق العمل في مجال الصناعة وريادة الاعمال، وكذا توفير الخبرة التعليمية للشباب واكسابهم خبرة حقيقية ومعرفة ميدانية ذات صله بالمستقبل والتأهيل المستمر للمهندسين في اعمال تكنولوجيا المصانع ومساعدة المهندسين على بدء مشاريعهم الخاصة.

ويتكون البرنامج من أربع مراحل (الفنية – أداره المشروعات – ريادة الاعمال – تدريب عملي) الهدف منها المشاركة المجتمعية وتأهيل شباب مصري قادر على المشاركة القوية في المجتمع المصري وبناء خلفيه قوية لهذا الشباب ليكونوا قاده المستقبل.

حيث يتكون الأسبوع الأول من ورش عمل في عدة مجالات منها «اساسيات التصميم الكيميائي للمحطات الكيميائية والبتروكيميائية، اساسيات تخطيط المحطات الكيميائية والبتروكيميائية، هندسه السلامة والأمان للعمليات الكيميائية للمحطات الكيميائية والبتروكيميائية، اساسيات تصميم المعدات الميكانيكية في المحطات الكيميائية والبتروكيميائية، مقدمه للتصميم الانشائي للمنشئات المعدنية في المحطات الكيميائية والبتروكيميائية، اساسيات تصميم المعدات الكهربائية في المحطات الكيميائية والبتروكيميائية، اساسيات تركيب واختيار المعدات الكهربائية والاجهزة المناسبة للاستخدام بالمناطق الخطرة، اساسيات وطرق اللحام واختبارات قبول اللحامات طبقا للاكواد العالمية.

هذا في إطار تأهيل الشباب العمل في مجال تصميم المحطات بشكل عام والمحطات الكيميائية والبتروكيميائية بشكل خاص كما هو مخطط خلال المرحلة الفنية من البرنامج ومدتها 4 أسابيع«.