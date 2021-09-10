صحة الأقصر: انطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الصحة بالاقصر مبادرة الرئيس السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتى شهدت توافد عدد كبير من المرضى على الوحدات المحددة، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وصرح د.طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين عن كيفية متابعة هذة الأمراض.

كما قامت د.الهام محمد وكيل المديرية، بمتابعة سير العمل بالمبادرة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير ومكافحة العدوى، بجانب توافر المستلزمات والتزام الاطقم الطبية، استمرارا من سعي مديرية الصحة على سلامة المواطنين.

وأوضحت د. حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، أن المبادرة تعمل بـ 26 وحدة مختلفة على مستوى المحافظة، مؤكدة أن المبادرة تستهدف المواطنين من 40 سنة فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة من 18 سنة وحتى 40 سنة.