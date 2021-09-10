فقرات غنائية ضمن احتفالية الشرقية بعيدها القومي بقصر ثقافة الزقازيق

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أقيمت مساء الخميس إحتفالية كبري، برعاية وحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد والي مدير الأمن ، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق.



بدأ الحفل بآيات من القران الكريم، تلاها كلمة لمحافظ الشرقية، عرض خلالها ما تم تحقيقه من مشروعات قومية وتنموية، وإنجازات المحافظة علي المستوي الصحي، والتعليمي، والبنية التحتية، للإرتقاء بمستوي المعيشة، ومستوي الخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات الشاملة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية، كما قام محافظ الشرقية بتكريم المتميزين في المسابقات الرياضية الأوليمبية والدولية من أبناء المحافظة.



وشهد الحفل فقرات غنائية للفرقة الموسيقية والغنائية بقصر ثقافة الزقازيق، وفقرات غنائية من مطربي أبناء محافظة الشرقية، الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقين بالشرقية، والفنان حلمي عبدالباقي، والفنانة نادية مصطفى، والفنانة أية عبدالله.



وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، إحياءا لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن محافظة الشرقية البار، ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881م بقصر عابدين، وهو يوماً مشهوداً فى تاريخ مصر الحديث وقف عنده كل المؤرخين يسجلون ويرصدون، بعد أن تفجرت الثورة العرابية ثورة الشعب المصري ضد الحكم الأجنبي ممثلًا في الخديوي الذى يملك من السلطات مالا يقيده نظام أو شرع وكان الإستغلال يتمثل فى الملكيات والضرائب التي تنزع بالضرب من الفلاحين، ووقف أحمد عرابي شاهراً سيفه على جواده وعرض مطالب الشعب في مواجهة الخديوي والقنصل البريطاني، وشاهد الخديوى تجمع الجنود وبعض الوزراء وبعض قناصل الدول الأوروبية وشاهد الجميع منظراً لم يكونوا يتوقعوه من قبل عرابي، وتحداه عرابي وقال مقولته المشهورة "لقد خلقنا الله أحرار ولم يخلقنا تراثاً وعقاراً فوالله الذى لاإله إلا هو إننا سوف لانورث ولانستعبد بعد اليوم".