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رسالة من «الصحة» للعاملين بوزارة التربية والتعليم: احرصوا على تلقي لقاح

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رسالة من «الصحة» للعاملين بوزارة التربية والتعليم: احرصوا على تلقي لقاح فيروس كورونا رسالة من «الصحة» للعاملين بوزارة التربية والتعليم: احرصوا على تلقي لقاح

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وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية رسالة إلى جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بشأن تلقي التطعيم ضد المستجد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قالت فيه: "احرصوا على تلقي لقاح فيروس كورونا لتساعدوا في تقليل انتشار العدوى وللوصول إلى تعليم آمن للمدرسين والطلاب".

وتابعت وزارة الصحة أنه للتسجيل وحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg

والخط الساخن: 15335 #معًا_نطمئن

لقاح فيروس كورونا

في ظل خطة الوزارة لتامين طلابنا ضد فيروس كورونا، للحصول علي منظومة تعليمية متكاملة حرصت وزارة الصحة والسكان علي ارشاد جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم علي تلقي لقاح كورونا وذلك من خلال التسجيل وحجز اللقاح بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك www.egcovac.mohp.gov.eg

تابع علي" المصري اليوم ": خطوات التسجيل لـ حجز لقاح كورونا

المصرى اليوم

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