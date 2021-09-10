إصابة 3 أشخاص إثر خروج قطار عن القضبان بالشرقية

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أصيب ٣ أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث خروج قطار عن القضبان بناحية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهم «ن. ش. ك»، 75 عاما مقيمة الإسماعيلية باشتباه ما بعد الارتجاج، و«إ .ح. ع»، 17 عاما، مقيم شارع فاروق بمدينة الزقازيق، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«س. ال. س»، 65 عاما من محافظة الغربية بحالة إغماء، وجري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارا يفيد بخروج قطار الاسماعيلية الاسكندرية عن القضبان، أمام منطقة الشبانات بمركز الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث إصابات، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.