إيقاف العمل فى بناء مخالف بحي جنوب بمدينة الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، قيام حملة مكبرة لإزالة أعمال مخالفة بمبنى كائن بشارع فندق المروة المتفرع من شارع التليفزيون بنطاق حي جنوب.

وشملت الأعمال المخالفة مباني من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بالدور الخامس علوي وعلى مسطح 100 م، وكذلك أعمال مخالفة ببناء قواطيع من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية وعمل سقف من الخرسانة وعلى مسطح 40 م بنفس الدور.

وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وازالة الدور الخامس العلوى بالكامل، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية.

شارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وحسن خليدي رئيس حي جنوب، وأحمد عبدالعزيز نائب رئيس الحي ومصطفى عبدالرحيم المهندس المسؤول لمتابعة التنظيم بالإدارة الهندسية، والفريق المعاون والمشكل من مشرفي الحي والإدارة الهندسية وبحضور قوة من قسم شرطة الأقصر بحضور الرائد عمر فاروق مأمور القسم بالانابة والرائد سعيد شبل نائب مأمور القسم للخدمات.