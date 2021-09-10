أخبار عاجلة

وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية -
عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيقاف العمل فى بناء مخالف بحي جنوب بمدينة الأقصر

Print
إيقاف العمل فى بناء مخالف بحي جنوب بمدينة الأقصر إيقاف العمل فى بناء مخالف بحي جنوب بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، قيام حملة مكبرة لإزالة أعمال مخالفة بمبنى كائن بشارع فندق المروة المتفرع من شارع التليفزيون بنطاق حي جنوب.

وشملت الأعمال المخالفة مباني من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بالدور الخامس علوي وعلى مسطح 100 م، وكذلك أعمال مخالفة ببناء قواطيع من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية وعمل سقف من الخرسانة وعلى مسطح 40 م بنفس الدور.

وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وازالة الدور الخامس العلوى بالكامل، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية.

شارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وحسن خليدي رئيس حي جنوب، وأحمد عبدالعزيز نائب رئيس الحي ومصطفى عبدالرحيم المهندس المسؤول لمتابعة التنظيم بالإدارة الهندسية، والفريق المعاون والمشكل من مشرفي الحي والإدارة الهندسية وبحضور قوة من قسم شرطة الأقصر بحضور الرائد عمر فاروق مأمور القسم بالانابة والرائد سعيد شبل نائب مأمور القسم للخدمات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

هوكي الميدان بالزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الشمس ببطولة القاهرة

هوكي الميدان بالزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الشمس ببطولة القاهرة

القوات الجوية النيجيرية: ربما قتلنا وأصبنا مدنيين أثناء مطاردة مسلحين

القوات الجوية النيجيرية: ربما قتلنا وأصبنا مدنيين أثناء مطاردة مسلحين

التهرب الضريبى في الإسكندرية تحرر 16 محضرا لبضائع بقيمة 351 ألف جنيه

التهرب الضريبى في الإسكندرية تحرر 16 محضرا لبضائع بقيمة 351 ألف جنيه