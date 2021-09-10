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وكيل صحة الشرقية يتفقد رفع كفاءة منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن حياة كريمة

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وكيل صحة الشرقية يتفقد رفع كفاءة منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن حياة كريمة وكيل صحة الشرقية يتفقد رفع كفاءة منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن حياة كريمة

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المنشآت الصحية والجاري تطويرها بمركز ومدينة الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم المرور علي وحدة طب الأسرة بالحجازية، ومنشأة أبو عامر، وتفقد الأرض المتبرع بها من المجتمع المدني لبناء وحدة الحجازية عليها، لتتناسب مع التصميمات والمعايير الإنشائية للمنشآت الطبية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية، وتابع وكيل الوزارة الأعمال الإنشائية الجارية، ونسب التنفيذ، يرافقه مدير الإدارة الصحية بالحسينية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتاً إلي أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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