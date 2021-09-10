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رفع 20 طن مخلفات فى حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر

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رفع 20 طن مخلفات فى حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر رفع 20 طن مخلفات فى حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق الأحياء.

وأوضح أن قطاع نظافة حي المطار بمدينة الأقصر، قام بتنفيذ حملة نظافة شاملة، استهدفت نجع عوض الله الغربى ونجع نصر ونجع الساحة، والمنشآة العمومى، وبجوار مدرسة الزناقطة، أسفرت جهود الحملات عن رفع 20 طن قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، وذلك في إطار استمرارية تحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.

وفي سياق متصل، تم استكمال جهود حي وسط وقطاع النظافة بالحي، تحت إشراف حمادة عبدالمجيد عباس رئيس الحي وعمر فتحي نائب رئيس الحي، لتنفيذ حملة نظافة شاملة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع تحت إشراف محمد يسري مسؤول قطاع نظافة الفرقة استهدفت منطقة طريق الكباش القبلي ابتداءً من فندق امليو وصولاً حتى مسجد احمد النجم، كما تم رفع التراكمات.

المصرى اليوم

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