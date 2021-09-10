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العم اختطف نجل شقيقه بسبب خلاف مالي مع والده في مدينة العبور

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العم اختطف نجل شقيقه بسبب خلاف مالي مع والده في مدينة العبور العم اختطف نجل شقيقه بسبب خلاف مالي مع والده في مدينة العبور

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تمكنت مباحث القليوبية من اطلاق سراح طفل عمرة 11 عاما اختطفة عمه أثناء تواجده في أحد المولات التجارية في مدينة العبور بسبب خلاف مالى بين والد الطفل، فقرر اختطاف الطفل ومساومته للاستيلاء منه على مبلغ مالى.

تلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب نجله طالب 11 عاما من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم، وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من شخص مجهول أخبره بأنه يحتجز نجله لديه وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عم الطفل المختطف وذلك لخلافات مالية بينه وبين والد الطفل في مجال التجارة نظير أرباح وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ، مما دفعه لإرتكاب الواقعة وقيامه بإختطاف الطفل اثناء تواجده أمام أحد المولات التجارية وإحتجازه بمسكن صديقه، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص وقيامهما بمساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه.

وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمان وتحرير الطفل من مسكن المتهم الثانى وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة والمساومة من خلال إتصال بالهاتف المحمول الخاص بالطفل وإجراء المكالمات منه وأرشدوا عن الهاتف المحمول وتم تحرير الطفل المختطف سالماً وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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