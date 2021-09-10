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إحباط 4 محاولات لتهريب مليون حبة كبتاجون

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إحباط 4 محاولات لتهريب مليون حبة كبتاجون إحباط 4 محاولات لتهريب مليون حبة كبتاجون

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.وأوضحت الهيئة بأن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112,810 حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للمملكة عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80.000 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في "طرد بريدي" يحتوي على "فلاتر لتنقية المياه".

وأضافت الهيئة بأن جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة كبتاجون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.


الوطن السعودية

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