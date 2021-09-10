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ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف إلى إجراء المقابلة الشخصية

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ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف إلى إجراء المقابلة الشخصية ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف إلى إجراء المقابلة الشخصية
مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي

ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف إلى إجراء المقابلة الشخصية

دعا ديوان المظالم جميع المرشحين للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة "جدارة" خلال الفترة من تاريخ 24 / 1 / 1443هـ حتى تاريخ 28 / 1 / 1443هـ، إلى إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق ابتداءً من يوم الإثنين 6 / 2 / 1443هـ حتى يوم الثلاثاء 14 / 2 / 1443 هـ، بالمقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض.

ودعا المرشحين إلى الحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية الذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوّال المسجّل بمنظومة "جدارة"، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل العلمي.

وأشار إلى أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدّد له.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر الرابط التالي: http://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Ads/EmployeeAffairsAds/Pages/HR-25.aspx.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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