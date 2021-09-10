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وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:13 مساءً
عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:12 مساءً
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:11 مساءً
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:05 مساءً
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:04 مساءً
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:04 مساءً
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إسرائيل تعتقل أقارب الأسرى الفلسطينيين الفارين - حديث مع ابن عم الأسير محمود العارضة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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