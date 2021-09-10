الجامعة العربية ترفض إنضمام إسرائيل للإتحاد الأفريقي بصفة مراقب

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عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن رفضه وآسفه إزاء الخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمتمثلة باستلام أوراق إعتماد سفير إسرائيل لدى أثيوبيا، وبالتالي انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وقال المجلس إن ذلك الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الإتحاد الأفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الإتحاد الأفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية، ومواقف الإتحاد الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني.

كما أكد المجلس في قرارات له صدرت في ختام أعمال الدورة العادية 156 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت أمس الخميس، في مقر الجامعة العربية برئاسة الكويت، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ومشاركة فلسطين، على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.