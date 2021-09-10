الشباب والرياضة تنظم قوافل رياضية بالقرى المحرومة في كفرالشيخ

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، القوافل الرياضية بالقرى المحرومة والتي لا يتوفر بها أي خدمات رياضية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك في إطار المشروع القومى للقوافل الرياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التي لا يوجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب، وتكثيف الفعاليات الرياضية للشباب والطلائع بكافة القرى المحرومة من المنشآت الرياضية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ننفذ مشروع القوافل الرياضية بالقري التي لا تتواجد بها خدمات رياضية في مسابقات رياضية مختلفة من خلال الإدارة العامة للتنمية الرياضية والألعاب وتشمل«كرة القدم- تنس الطاولة- العاب ترويحية» وشعبيه بدأت القافلة الأولى بقرية الشيخه نفيسه التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، والقافلة الثانية بقرية المرابعين التابعة لمدينة كفر الشيخ وقرية ابو زياده التابعة لمركز ومدينة دسوق جاء ذلك بحضور مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة، وكابتن إبراهيم زكريا مندوب وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، تهدف القافلة إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية من ممارسة بعض الرياضات بهدف نشر الرياضة ووصولها لكافة فئات المجتمع الفكرة التي تحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تحقق حياة أفضل لكل مواطن لتعميق مبدأ المساواة والعدالة، وتشمل القوافل الرياضية، رياضات خماسي القدم وألعاب القوى والكرة الطائرة وممارسة مجموعة من الألعاب الترويحية الهادفة التي تعمل على تشجيع أبناء القرى على ممارسة الرياضة وتعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية لديهم وتشغل أوقات فراغهم بشكل مثمر وتساعدهم على التخلص من الطاقات السلبية الموجودة لديهم القوافل تنفيذ إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي وفريق عمل الإدارة.

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة