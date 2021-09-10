ضبط مخزن به سجائر مجهولة المصدر قبل ترويجها في الأسواق بالقليوبية

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شنت مباحث التموين في القليوبية مخزن لتجارة السجائر عثر به على 1527 عبوة بدون مستندات ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص عثر به على 1527 عبوة سجائر بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر و29210 قطعة فلتر سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ووضبط محل بدال تموينى به 1،8 طن سكر تموينى و4032 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السواء.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2،23 طن لحوم وكبدة مستوردة بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.