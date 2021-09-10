«المهندسين»: المجلس الأعلى حافظ على أموال صندوق المعاشات وحقق فائضا كبيرا

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أكدت نقابة المهندسين، برئاسة هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عدم صحة ما يثار في الفترة الأخيرة، من تصريحات وصفها المجلس بالمغلوطة، والمتداولة بشأن أموال صندوق المعاشات النقابة، مؤكدا أن المادة 28 بالبند 5، من قانون النقابة رقم 66 لسنه 1974، نص على أن المجلس الاعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة، وصندوق المعاشات، والاعانات، ويتولى الهبات، والتبرعات، والاشراف على حسابات النقابة.

وأضافت مجلس النقابة في بيان صحفي له: «مع العلم أن صندوق المعاشات هو المصدر الرئيسي للصرف على كافة الأنشطة، والمشروعات مثل الإسكان، والأندية، والمقرات، وشراء الأراضي، ودعم النقابات الفرعية، والاستثمارات في الشركات، وسداد رواتب العاملين، ولا يقتصر على سداد معاشات الزملاء فقط.

وأوضح البيان: «استلم المجلس الحالي مهامه في أبريل 2018، بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه، نظرا لوجود تقصير في إدارة أمور الصندوق، وذلك طبقا لما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2017، والذي تضمن 55 ملاحظة مالية، وإدارية على أداء هيئة المكتب، والمجلس الاعلى السابقين».

وتابع: «بعد مرور عام على استلام المجلس الحالي، مهام إدارة النقابة تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيها، بموازنة العام المالي 2018، مما ساعد على زيادة معاشات المهندسين بنسبة 15%، وتحقيق فائض بمقدار 378 مليون جنيه، بميزانية العام المالي 2019، ما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات في الشركات الرابحة التي تساهم النقابة بها، وزادت حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس للتأمين من 26.38%، إلى 33،2%، لزيادة عائد وايرادات صندوق المعاشات».

واستكمل: «حافظت هيئة المكتب والمجلس الأعلى، على حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس يوتن «للبويات»، لتظل 30% بعد ان كانت مهددة بالتخفيض إلى 2،25%، وتم إلزام الشركة بعمل توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات، ما زاد ايرادات الصندوق، وحققنا نتائج مشابهة، وفائض اخر في العام الأخير، رغم جائحه كورونا التي اجتاحت العالم في عام 2020/2021، هذا بخلاف ما تم تحقيقه في مجال الإسكان، ودعم النقابات الفرعية وانشاءاتها، ويظهر تحقيق فوائض متزايدة في ايرادات صندوق المعاشات عاما بعد عام على مدار فترة تولى المجلس الحالي لمهامه بعد أن كان الصندوق يعانى من خسائر وعجز على مدار سنوات».

واختتم: «ونود التأكيد على صلابة وقدرة صندوق المعاشات على الوفاء بكافة التزاماته تجاه الأعضاء، وان ما قام به النقيب الحالي، وهيئة المكتب، والمجلس الاعلى هو حسن إدارة أموال الصندوق، والحفاظ عليها، بعدما تبرعوا بالبدلات ومكافآت مجالس إدارة الشركات إلى صندوق المعاشات منذ توليهم المسئولية في أبريل 2018 وحتى الان».