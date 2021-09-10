اسجد لكلبي واعتذر له.. تحديد هوية طبيب متهم بتعذيب ممرض في القاهرة (الفيديو)

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خلال ساعات قليلة انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة كبيرة وسيل من الانتقادات لطبيب عظام ظهر في الفيديو وهو يجبر ممرض على الاعتذار لكلبه بدعوى أنه أهانه للمرة الثالثة.

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه وتحديد هوية الطبيب الذي لم يظهر في الفيديو لكنه تحدث بصوت مسموع موجهًا تعليمات لاثنين من الأطباء ومسئول إداري بتعذيب الممرض عن طريق إجباره على نط الحبل والسجود للكلب وقول «الله أكبر»، قبل أن يرفض الممرض ويقول للطبيب «أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب، لكن ممكن أعمله تحية وأضرب له تعظيم سلام».

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع باحثين عن هوية الدكتور عمرو كما جاء اسمه في الفيديو على لسان الممرض، وبعضهم أكد أن الطبيب المقصود هو د. عمرو خيري رئيس قسم العظام بمستشفى عين شمس، وان الواقعة جرت بمستشفى النزهة.

وقال المصدر إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الطبيب المصري الذي ظهر في الفيديو وجاري فحص مقطع الفيديو والذي يعتدي فيه الطبيب على ممرض مسن لمدة 4 دقائق متصلة بمساعدة اثنين من أفراد الأمن الإداري، كانا يمسكان بطرفي حبل فيما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من عليه، ثم ظهر بعدها صوت الطبيب وهو يقول: «أنت بتتريق على الكلب بتاعي هو عمل لك حاجة، طيب صلي دلوقتي للكلب».