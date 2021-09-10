أخبار عاجلة

وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية -
عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اسجد لكلبي واعتذر له.. تحديد هوية طبيب متهم بتعذيب ممرض في القاهرة (الفيديو)

Print
اسجد لكلبي واعتذر له.. تحديد هوية طبيب متهم بتعذيب ممرض في القاهرة (الفيديو) اسجد لكلبي واعتذر له.. تحديد هوية طبيب متهم بتعذيب ممرض في القاهرة (الفيديو)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال ساعات قليلة انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة كبيرة وسيل من الانتقادات لطبيب عظام ظهر في الفيديو وهو يجبر ممرض على الاعتذار لكلبه بدعوى أنه أهانه للمرة الثالثة.

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه وتحديد هوية الطبيب الذي لم يظهر في الفيديو لكنه تحدث بصوت مسموع موجهًا تعليمات لاثنين من الأطباء ومسئول إداري بتعذيب الممرض عن طريق إجباره على نط الحبل والسجود للكلب وقول «الله أكبر»، قبل أن يرفض الممرض ويقول للطبيب «أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب، لكن ممكن أعمله تحية وأضرب له تعظيم سلام».

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع باحثين عن هوية الدكتور عمرو كما جاء اسمه في الفيديو على لسان الممرض، وبعضهم أكد أن الطبيب المقصود هو د. عمرو خيري رئيس قسم العظام بمستشفى عين شمس، وان الواقعة جرت بمستشفى النزهة.

وقال المصدر إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الطبيب المصري الذي ظهر في الفيديو وجاري فحص مقطع الفيديو والذي يعتدي فيه الطبيب على ممرض مسن لمدة 4 دقائق متصلة بمساعدة اثنين من أفراد الأمن الإداري، كانا يمسكان بطرفي حبل فيما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من عليه، ثم ظهر بعدها صوت الطبيب وهو يقول: «أنت بتتريق على الكلب بتاعي هو عمل لك حاجة، طيب صلي دلوقتي للكلب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )