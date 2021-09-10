«المهندسين» تعلن تفاصيل مجهودات المجلس الحالي بمستشفى النقابة بـ«بدر»

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أكد مجلس نقابة المهندسين، برئاسة هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عدم صحة ما يثار في الفترة الأخيرة، من تصريحات وصفها المجلس بالمغلوطة، والمتداولة بشأن مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، مضيفة أنه تم تخصيص أرض لإقامة مشروع مستشفى لنقابة المهندسين، عام 2015، من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضافت النقابة، في بيان، أنه منذ استلام المجلس الأعلى الحالي لمهام النقابة، شكل لجنة استشارية لمشروع المستشفى، ضمت نخبة محترمة من الاساتذة الاستشاريين، برئاسة الدكتور حماد عبدالله، وكذلك جمعية تأسيسية بها شخصيات عامة، صمم الاستشاريين المتطوعين والمتبرعين أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي للمستشفى.

وتابع البيان: «بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017، وبدأت الحملة الدعائية بقناة القاهرة والناس، بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017، بالتزامن مع الانتخابات في فبراير 2018، كدعاية انتخابية، وفور استلام المجلس الحالي مهامه في ابريل 2018، دعي نقيب المهندسين، أعضاء اللجنة التأسيسية، مع لجنة المستشفى والمستشارين، لاجتماع مع هيئة المكتب/ وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى ابريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض».

وأوضح: «ظهر في الاجتماع أن التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها تتجاوز مليار ونصف جنيه مصري، ولم يتم عمل له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى، وعدم وجود مصادر تمويل، وأن جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر لن يتحقق نظراً لأنها ليست مشروع خيري، لم يتم استخراج تراخيص البناء، واتضح أيضا عدم وجود برامج زمنية للعمل، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة 2،404,400، وتم صرف 682 ألف جنيه، وتحويل مبلغ 342,435,90، لإصدار التراخيص، ومحتجز بالبنك 278 ألف جنيهاً وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج، وحول المجلس الحالي المتبقي لحساب صندوق المعاشات».

واستكمل: «وافق حضور الاجتماع على تحويل المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة، على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناء على ذلك أصبح هناك حقيقة عدم امكانيه تمويل إنشاء المستشفى بتمويل كامل ذاتي، في ظروف العجز الموجود في صندوق المعاشات في هذا التوقيت، أو عن طريق التبرعات وبعرض الأمر بجلسته رقم 2، اقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية، واستخراج الرخصة، والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من ما تم من إجراءات وشراء الأرض، حتى تاريخ انعقاد المجلس الاعلى وطرحها للمستثمرين، وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء».

واسترسل: «واستكمل المجلس الحالي سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستأنف الاستشاريين المتبرعين أعمال التصميمات، وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية، واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية، وتقدمنا لاستخراج الترخيص عام 2019، رغم الظروف التي أحاطت بالبلاد بسبب جائحة كورونا، وتم الحصول على الترخيص عام 2020، واسترداد الأرض بعد سحبها بتدخل النقيب، وشكل المجلس المكتب الفني للنقابة، من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية، والادارية وكلهم متطوعين، وتكليفه بدراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها، وفرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك».

وتناول البيان تفاصيل الخطوات التي اتخذها المجلس الحالي بخصوص إنشاء المستشفى، مؤكدا أنه يتضح مما جاء أن ما يردده البعض من معلومات ليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل، وزعزعة استقرار النقابة، للظهور بالساحات الإعلامية، وإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة».