تعقيم وتطهير مدارس ومعاهد كفر الشيخ استعدادا للعام الدراسي الجديد

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شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم وغسيل الخزانات،إضافة لتعقيم وتطهير الفصول، والتأكد من سلامة المرافق بالمدارس والمعاهد الأزهرية استعدادا للعام الدراسي الجديد، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،موجها رؤساء المدن بمتابعة حملات الرش والتعقيم،بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،إنه يتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ،للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع رؤساء المدن والوحدات القروية،موجهاً بضرورة متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد،ومتابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تتابع الأعمال الجارية من عمليات الصيانة البسيطة، بجانب تزيين المدارس والفصول الدراسية ،ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس وتطهير خزانات المياه ورفع كفاءة دورات المياه والتأكيد على سلامة وصلاحية منظومة الإطفاء والحريق، والتأكد من سلامة كافة مرافق المدارس.

وقال جمال ساطور،رئيس مركز ومدينة بيلا،تم تطهير وتعقيم عدد من خزانات مياه الشرب بالمدارس، وجاري تطهير بقية الخزانات،إضافة لأعمال الرش والتعقيم بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب،ومديرية التربية والتعليم،لضمان جودة مياه الشرب التي سيتم تقديمها لأبنائنا الطلاب،إضافة حفاظا على صحة الطلاب.

وأضاف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تابع أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالمدارس والمعاهد الأزهرية بقرى المركز،بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق، وذلك في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية، وتمت متابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ووضع خطة لاعمال النظافة على مدار العام الدراسي من جانب الوحدات المحلية وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار، مشدداً على تنفيذ التعليمات الصادرة من اللواء محافظ كفر الشيخ بمنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس.