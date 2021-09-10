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تعرضت الفنانة دنيا عبدالعزيز لإصابة بالغة في قدمها اليسرى، أثناء عرض مسرحيتها الجديدة «زقاق المدق». ونشر الفنان كريم الحسيني فيديو لها أثناء العرض وهي تعاني عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلق عليه وكتب: «ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت، ومن شر حاسدا إذا حسد، دنيا مُصابة من أول ربع ساعة في العرض، ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها، وكانت بتحط سبري بنج قبل كل دخله، وكملت العرض والاستعراضات، ودلوقتي احنا في المستشفى، دعواتكم، ربنا يشفيكى يا غالية، النهاردة بجد عرفت غلاوتك عندى قد إيه، أنا دمعت في الكواليس وأنا شايفك بتعرجى وبتمشى على رجل واحدة، اللهم انت الشافى المعافى يارب».

«زقاق المدق» مسرحية استعراضية، عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبدالخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبدالهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى«.