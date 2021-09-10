العم خطف إبن أخوه وطلب فدية بالقليوبية بسبب خلافات بينهما

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تمكنت أجهزة الامن من تحرير طفل إختطفه عمه وطالب والده بفدية بسبب خلافات مالية بينهما وبمناقشة العم اعترف بالواقعة

تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص ، بتغيب نجله ( طالب ، سن 11 من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من شخص مجهول أخبره بأنه محتجز نجله لديه وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فرق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة ، وقد توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه عم الطفل المختطف ، وذلك لخلافات مالية بينه وبين والد الطفل لإستثمارهم فى مجال التجارة نظير أرباح وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ ، مما دفعه لإرتكاب الواقعة وقيامه