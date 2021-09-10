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تواجه المغرب في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

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مصر تواجه المغرب في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تواجه المغرب في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

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يواجه الوطني لكرة الطائرة «رجال» نظيره المغربي اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة أفريقيا التي تستضيفها رواندا حتى 16 سبتمبر الحالي.

ويسعى منتخب الفراعنة للفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقد فاز منتخب أمس على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0)، بينما خسر أولى مبارياته أمام نظيره الكيني بنتيجة (3-2).

وتقع مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة كينيا وتنزانيا والمغرب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبدالحليم عبو وعبدالرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان

المصرى اليوم

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