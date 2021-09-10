"الزكاة" تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون

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بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات وردت للمملكة عبر منافذ عدة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط أربع محاولات لتهريب 1.121.722 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

وقالت "الهيئة": محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112810 حبات كبتاجون كانت مخبأةً بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للمملكة عبر المطار، حيث تم إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يُوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80 ألف حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأةً في "طرد بريدي" يحتوي على "فلاتر لتنقية المياه".

وأضافت: جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917636 حبة كبتاجون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث تم إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاءٍ متفرقة من المركبة.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواصلتها إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، والوقوف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت، في الوقت ذاته، المواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417).

وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.