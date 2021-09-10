سقوط نصاب توظيف الأموال بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بسوهاج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص، بسوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقـانــون وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها ، وإستيلائه على المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.