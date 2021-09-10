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سقوط شخصين بحوزتهما 8 كيلو "بانجو" ببورسعيد

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سقوط شخصين بحوزتهما 8 كيلو "بانجو" ببورسعيد سقوط شخصين بحوزتهما 8 كيلو "بانجو" ببورسعيد

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 80 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ببورسعيد.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد من ضبط شخصين لأحدهما ملعومات جنائية بالمنزلة بالدقهلية حال إستقلالهما سيارة ملاكى بأمن بورسعيد، وبحوزتهما 80 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسيارة لترويج المواد المخدرة على عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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