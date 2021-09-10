ضبط 10 طربة حشيش بحوزة "مسجل خطر" بالإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

بمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.